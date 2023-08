A cura della Redazione

I prossimi giorni saranno caldissimi e afosi.

L’anticiclone africano Nerone sta preparando l’ultima fiammata dell’estate 2023: fino a sabato 26 agosto interesserà gran parte delle nostre regioni con circa 38°C per almeno 5 giorni consecutivi. Sarebbe un record di durata.

In Italia saranno le regioni centro-settentrionali a dover fare i conti con la canicola africana. Fino a sabato 26 quindi i valori massimi diurni raggiungeranno facilmente i 37-39°C in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte con le città principali che diventeranno roventi come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Alessandria, Torino, Mantova, Bolzano, Terni.

Soltanto al Sud il caldo sarà meno intenso e i 36-37°C si toccheranno soltanto su tarantino, casertano, siracusano, agrigentino e coste ioniche della Basilicata, altrove non si andrà oltre i 32-34°C.