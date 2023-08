A cura della Redazione

Tragedia a Olbia, in provincia di Sassari, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita a causa di una esplosione di un camper.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona della spiaggia di Bados dove il mezzo che lì sostava, stando a una prima ricostruzione, si è incendiato dopo essere esploso, verosimilmente a causa di una fuga di gas partita dalla bombola in dotazione. Per il piccolo non c'è stato scampo.

Rimasti feriti i genitori. La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto.