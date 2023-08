A cura della Redazione

Smercio di droga allo stadio, rete di pusher sgominata dalla Polizia di Stato. La vendita, e il consumo, avvenivano nei bagni dello stadio Bentegodi di Verona, durante le partite casalinghe dell'Hellas. Gli spacciatori preparavano già le "strisce" di cocaina sugli schermi dei loro cellulari, in modo da velocizzare al massimo la vendita e assicurando che gli acquirenti la "sniffassero" in loco. In questo modo gli indagati riuscivano a piazzare centinaia di dosi dall’apertura dei cancelli fino alla fine delle gare.

Al termine dell’indagine, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile veronese, il giudice per le indagini preliminari ha emesso i provvedimenti cautelari, eseguiti dagli agenti della Questura, nei confronti di 12 appartenenti al gruppo criminale.

Un soggetto finisce in carcere, quattro agli arresti domiciliari mentre per sette sono stati disposti gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Tutti sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Eseguite anche 14 perquisizioni personali e locali che hanno portato al sequestro complessivo di 110 grammi di cocaina, 2,7 chili di hashish e 200 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

"L’attività investigativa portata a termine dalla Mobile in collaborazione con il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, ha preso il via subito dopo l’arresto in flagranza di reato di un pusher, trovato in possesso di 50 grammi di cocaina, il quale, insieme alla sua compagna, vendeva la droga a numerosi ultras dell’Hellas Verona, all’interno della curva sud del Bentegodi e in un bar nei pressi dello stadio, luogo di ritrovo dei tifosi sia prima che dopo le partite, e nel quale la donna lavorava come barista", si legge in una nota della Polizia di Stato.

I poliziotti hanno eseguito numerose attività tecniche, documentando l’attività di spaccio della coppia e facendo luce sull’intensa attività illegale svolta dagli spacciatori che, in occasione delle partite, trasformavano i bagni dell’impianto sportivo in un “bazar della cocaina” all’interno del quale avvenivano centinaia di cessioni di droga.

Per eludere i controlli ai varchi d’ingresso della curva, la droga era introdotta dagli indagati ben nascosta nell’abbigliamento intimo e nelle scarpe.

L’indagine ha coinvolto anche l’attività di spaccio che avveniva all’interno del bar vicino allo stadio, nel quale si poteva sempre trovare la droga, non soltanto nei giorni in cui si svolgevano le partite. Anche per questo il questore di Verona, Roberto Massucci, ne ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni.

All’esecuzione delle misure cautelari ha preso parte anche personale del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e delle Squadre Mobili di Venezia, Padova e Vicenza; utilizzate anche alcune Unità cinofile e pattuglie del Reparto prevenzione crimine.