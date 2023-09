A cura della Redazione

Disavventura, fortunatamente però a lieto fine, per un bimbo di 3 anni a Piacenza. Tanto spavento per i genitori che, grazie alla Polizia, hanno potuto riabbracciarlo. Il piccolo, residente nei pressi della stazione ferroviaria della città emiliana, approfittando del fatto che la madre stesse sbrigando alcune faccende di casa, ha raggiunto la porta di ingresso dell'abitazione, ha afferrato la maniglia, l'ha aperta ed è arrivato in strada, facendo perdere le sue tracce.

Immediato l'allarme lanciato dalla madre e la richiesta di aiuto alla Polizia. Le ricerche si sono concentrate nella zona e poche ore dopo il bimbo è stato trovato in compagnia di un gruppo di ragazzi nel parcheggio retrostante la galleria commerciale BorgoFaxhall e restituito alla mamma che ha così potuto tirare un respiro di sollevo. L'episodio risale a giovedì scorso, nel tardo pomeriggio.

Stando a quanto ricostruito, si è appurato che addirittura era riuscito ad attraversare un pezzo di carreggiata (quello vicino alla stazione ferroviaria) molto trafficata. Il piccolo pare abbia raggiunto il centro commerciale marciando allegramente fra le vetrine colorate e sbirciando qua e là i prodotti in vendita.