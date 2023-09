A cura della Redazione

E’ stato un viaggio da incubo quello che hanno vissuto i 336 passeggeri di questo volo della Delta Airlines decollato venerdì mattina da Atlanta, negli Stati Uniti, e diretto a Barcellona, in Spagna.

Un'ora dopo la partenza, avvenuta già con due ore di ritardo, il volo DL194, un volo che normalmente dura otto ore, il pilota ha chiesto il permesso di tornare. La causa non è stata un problema tecnico dell'Airbus A350, ma un problema medico. “C’è un pericolo per la salute. Abbiamo un passeggero a bordo con diarrea dappertutto, ed è per questo che vogliono che torniamo ad Atlanta", ha comunicato il pilota al controllo del traffico aereo e tramite ACARS (chat).

Diversi dei presenti hanno raccontato ai media locali che la situazione a bordo era davvero insostenibile per via dello sporco e della puzza. “Il volo è stato accolto da veicoli di emergenza che hanno trasportato il passeggero malato fuori dall’aereo. Tutti poi siamo dovuti scendere e attendere che il velivolo fosse ripulito prima di risalire quattro ore dopo”, ha detto uno dei testimoni. Mentre un altro ha sottolineato che “c’erano tracce lungo il corridoio e l’odore era terribile. Il disinfettante utilizzato per pulire non copriva la puzza”.

Alla fine, dopo sei ore, il volo Delta 194 è ripartito, arrivando a Barcellona solo alle 17 di sabato, con più di otto ore di ritardo. Questo incidente ha segnato il secondo sfortunato evento che ha coinvolto un volo Delta in quattro giorni. Martedì precedente, undici passeggeri di un volo da Milano ad Atlanta erano stati portati in ospedale dopo aver riportato ferite a causa di una grave turbolenza.