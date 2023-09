A cura della Redazione

Forte scossa di terremoto all'alba in Toscana. Le strumentazioni dell'INGV hanno rilevato l'epicentro del sisma a Marradi, piccolo Comune in provincia di Firenze sull'Appennino Tosco-Emiliano.

L'evento tellurico, di magnitudo 4.9 (poi rivista a 4.8), si è verificato alle 5.10 di stamane, con ipocentro a 8 km di profondità, ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione, anche in Emilia Romagna (l'epicentro è proprio al confine tra le due regioni), in particolare nelle province di Forlì Cesena e Ravenna. A seguire, ci sono state una decina di scosse con magnitudo superiore a 2.0 (quella che ha precedeuto la più intensa ha avuto magnitudo 3.3, alle ore 4.38, che di fatto ha avviato la sequenza tuttora in atto), localizzate sempre a Marradi ma anche nella provincia di Forlì Cesena.

Tanta paura ma al momento non si segnalano danni a persone.

Sono giunte ai vigili del fuoco di Forlì decine di richieste per verifiche statiche. Le squadre sono intervenute a Tredozio (qui si registrano diversi danni), Modigliana, dove è stata evacuata una RSA per precauzione, e Rocca S. Casciano per la formazione di crepe e la caduta di intonaci nelle case. Nessuna segnalazione di persone coinvolte, fanno sapere i caschi rossi. In diversi Comuni le scuole sono state chiuse.