Incidente stradale nel Bresciano, muore un autotraportatore. I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina sulla Strada Provinciale 510 nel Comune di Marone. Qui si è verificato uno scontro tra un'auto e un mezzo pesante.

Il camion è precipitato per alcuni metri schiantandosi sulla strada sottostante. Impatto fatale per l'autista, che sarebbe deceduto sul colpo.

Delicate le operazioni di recupero del veicolo, rimasto in bilico tra una strada costiera e il sottostante lago d'Iseo, e per le quali i caschi rossi hanno messo in campo mezzi e uomini in numero consistente