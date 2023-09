A cura della Redazione

Le titolari di una pizzeria in provincia di Caltanissetta sono state arrestate dalla Polizia (Squadra Mobile) per estorsione compiuta ai danni di alcuni dipendenti dell'attività commerciale.

Le indagini sono iniziate pochi mesi fa a seguito della denuncia di un ex lavoratore che, dopo un periodo iniziale di lavoro “in nero”, grazie ad un controllo ispettivo subito nel locale, aveva finalmente ottenuto un regolare contratto. Dopo aver ricevuto la prima busta paga, però, la vittima si è vista recapitare dalle due donne la richiesta della restituzione di parte dello stipendio, naturalmente in contanti per non rendere tracciabile il passaggio di denaro.

Gli agenti sono riusciti a stabilire come questo episodio non fosse un caso isolato e che, anzi, diversi dipendenti subivano regolarmente il ricatto di dover restituire parte del compenso, altrimenti sarebbero stati licenziati.