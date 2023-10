A cura della Redazione

Tragedia sfiorata a Zimella, in provincia di Verona.

Un autoarticolato, per cause ancora da accertare e al vaglio degli investigatori, è letteralmente entrato in una abitazione abbattendo il muro perimetrale della stessa. L'incidente si è verificato in via Dante.

Il mezzo pesante è uscito dalla sede stradale invadendo praticamente la casa. Ferito il conducente, illese le due persone residenti. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto, hanno rimosso il veicolo e messo in sicurezza l'area e l'edificio.