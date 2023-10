A cura della Redazione

Terremoti in Emilia Romagna. Da alcuni giorni è in atto uno sciame sismico che sta interessando in particolare la provincia di Piacenza.

Due le scosse più forti rilevate dall'INGV, entrambe con epicentro a Vigolzone: la prima, alle 7.11 di stamane (13 ottobre), di magnitudo 3.5, a 22 km di profondità; la seconda, alle 9.25 di magnitudo 3.7, a 24 km di profondità.

Gli eventi si stanno registrando sull'Appennino emiliano. Non si segnalano danni a persone o cose.