Scossa di terremoto all'alba in Emilia Romagna. L'epicentro è stato localizzato dall'INGV a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, a poca distanza da Sassuolo, nel Modenese.

La magnitudo rilevata è stata pari a 3.4, con l'evento sviluppatosi a 9 km di profondità. Il sisma si è verificato alle 6.25.

A seguire, altre due scosse: una poco dopo, alle 6.33 con magnitudo 2.6 ma a 26 km di profondità, l'altra alle 9.04 e magnitudo 2.5, ipocentro a 10 km di profondità.

Non si segnalano danni a persone o cose, solo tanto spavento per le popolazioni residenti nelle zone in cui il terremoto è stato avvertito.