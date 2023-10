A cura della Redazione

Nel mese di ottobre 2023, con l'approssimarsi di Halloween, la Guardia di Finanza ha condotto 337 interventi in tutta Italia per verificare gli standardi di sicurezza dei giochi, maschere e, in generale, gadgets legati alle "notte delle streghe".

Complessivamente, sono stati denunciati 39 soggetti e sequetsrati circa 3,6 milioni di prodotti non sicuri, fra cui giocattoli, accessori per abbigliamento, bigiotteria e cartolibreria.

Le operazioni più significative sono state eseguite nelle province di Monza, Palermo, Asti, Crotone, Padova, Lodi, Salerno, Benevento, Napoli e Foggia.