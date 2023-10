A cura della Redazione

Maltempo nel Nord Italia. Tra le regioni più colpèite vi sono la Liguria, la Lombardia e il Veneto.

Nella giornata di ieri, nel Genovese, sono stati effettuati dai vigili del fuoco oltre 50 interventi, soprattutto eventi franosi, alberi pericolanti e dissesto idrogeologico. Situazione più critica nel Levante e nelle zone di Bolzaneto e del Busellese.

A Rezzoaglio una frana (nella foto di copertina), circa 500 metri cubi di terra smottati, ha invaso la strada provinciale che percorre il paese, travolgendo una vettura parcheggiata e un'abitazione. Non ci sono stati fortunatamente feriti.

Questa mattina, più di 170 invece gli interventi in Lombardia, soprattutto a Milano nella zona Niguarda, dove è esondato il Seveso, e nel Monzese: allagamenti di strade, scantinati e sottopassi tra le principali criticità.

Anche in Veneto si registrano danni, in particolare nelle province di Belluno, Venezia e Treviso per alberi abbattuti, allagamenti e smottamenti. Una ottantina gli interventi dei vigili del fuoco.

Frane diffuse e corsi d'acqua ingrossati anche nel Parmense e nel Piacentino. Ieri, il ponte di Ozzanello (foto in basso) è parzialmente crollato a causa della piena del torrente Sporzana. Anche il Nure ha superato soglia 3 e alcune famiglie sono state evacuate a Farini. Livello di allerta anche per il fiume Baganza, a Parma.