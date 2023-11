A cura della Redazione

Ha già causato cinque morti in Europa, tra cui un bimbo di 5 anni in Belgio, ed ora è arrivata in Italia, dove si contano tre morti in Toscana ed un disperso in Veneto: la tempesta Ciaran visiterà il nostro Paese almeno fino a domenica, con piogge e vento forte.

Temporali, piogge e vento forte stanno sferzando l'intero territorio. A Viareggio, le raffiche hanno superato gli 80 km/h, nell?Argentario i 100 km/h. Oltre tremila utenze sono senza elettricità.

"Il sopralluogo in città è stato uno shock. Una botta nello stomaco, un dolore che ti fa venire da piangere. Ma dopo una serata e una notte di devastazione ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città". Così il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, sui social. Proprio a Prato, ma anche nelle province di Firenze, Pisa, Livorno e Pistoia, sono 400 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sempre a Prato, è esondato anche il torrente Furba. Situazione critica a Seano, frazione del Comune di Carmignano, nella provincia pratese.

Decine gli allagamenti, strade impraticabili, case isolate, alberi abbattutti, auto bloccate nei sottopassi, cantine inonandate. In azione anche i sommozzatori e i soccorritori fluviali giunti da fuori regione. Si cercano due persone disperse a Lamporecchio, nel Pistoiese.

Un uomo di 85 anni è stato trovato morto ieri sera nella sua abitazione al piano terra di una casa a Montemurlo, nella frazione di Bagnolo, vicino a Prato, in una stanza completamente allagata. I soccorritori ipotizzano che l'anziano non sia riuscito a raggiungere i piani alti e sia annegato. La zona di Prato è una delle più colpite, con esondazioni di torrenti.

La seconda vittima, comunicata poco prima della mezzanotte dal governatore toscano Eugenio Giani, si è registrata nel comune di Rosignano (Livorno). "La situazione è davvero molto grave - ha spiegato il presidente della Regione -. Ho dichiarato lo stato di emergenza e sono in contatto con il Governo nazionale"

La terza è una donna di 84 anni. Si sarebbe sentita male mentre stava spalando acqua dalla sua abitazione a Montemurlo.

"Abbiamo appena mandato dei gommoni a Seano, Quarrata e Campi Bisenzio, zone in questo momento difficilmente raggiungibili in altro modo per provvedere al sopralluogo di prima urgenza, inoltre abbiamo chiesto alla Protezione Civile Nazionale elicotteri per il trasporto urgente di persone in codice rosso', ha reso noto Giani.

In provincia di Firenze è esondato il fiume Bisenzio a Campi. "Abbiamo persone in grave difficoltà e stiamo aspettando i mezzi anfibi dei vigili del fuoco: le aree più colpite sono il centro e la zona di Capalle", ha detto la vicesindaca di Campi Bisenzio (Firenze), Federica Petti. Giani ha pubblicato un video che mostra le auto portate via dall'acqua: "Salite ai piani alti".

In Veneto, a Belluno, prosegue la ricerca del vigile del fuoco, libero dal servizio, finito ieri nel canale Rui a Puos D’Alpago: sommozzatori e squadre fluviali sono in perlustrazione lungo il torrente, con gommoni e moto d’acqua in azione nel lago di S. Croce.

Disagi anche per la ciroclazione ferroviaria. RFI fa sapere che sulla linea Bologna - Prato, la circolazione permane sospesa tra Vernio e Prato "per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato danneggiamenti alla linea. È in corso l’intervento dei tecnici di RFI",