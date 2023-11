A cura della Redazione

Salgono purtroppo a 5 le vittime dell'alluvione in Toscana. Lo ha affermato il governatore della Regione, Eugenio Giani.

Il presidente ha anche annunciato che a breve il Governo decreterà lo stato di emergenza nazionale, sbloccando così le risorse per gli aiuti alla popolazione e per far fronte al dissesto del territorio.

Le immagini che giungono soprattutto dalla provincia di Prato sono impressionanti. Intere zone sommerse dall'acqua. Giani le descrive come «devastanti». Le aree più colpite sono quelle di Campi Bisenzio, Prato e Quarrata. «Ma il nostro sistema regionale ha risposto con grande determinazione - ha proseguito Giani -. Abbiamo un grande cuore e forza e ricostruiremo quello che abbiamo perso».

Sulla Firenze-Pisa-Livorno, è stato chiuso il tratto "Interporto est-Lavoria" a causa di uno smottamento, con l'acqua che ha invaso le carreggiate trascindando fango e detriti e determinando persino il sollevamento dell'asfalto.

Intanto, Giani fa sapere che è «già passata la piena dell’Arno a Firenze senza criticità, prevista nelle prossime ore a Pisa all’interno delle soglie di riferimento».

IL SORVOLO CON L'ELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO