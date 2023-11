A cura della Redazione

Trovato, purtroppo privo di vita, il corpo di Walter Locatello, vigile del fuoco disperso a seguito dell'alluvione del 2 novembre scorso nel Bellunese, in Veneto.

Nel pomeriggio, il recupero del cadavere nel lago di Santa Croce, a Puos d'Alpago.

Il pompiere era libero dal servizio quando è stato travolto dalla corrente d'acqua formatasi a causa delle violenti piogge che hanno flagellato il nord Italia, in particolare proprio il Veneto e la Toscana. Era scivolato in un canale, che lo ha trascinato fino al lago. Da allora, i suoi colleghi hanno lavorato giorno e notte per ritrovarlo, magari ancora vivo ma il destino ha voluto altro.

Cordoglio è stato espresso dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alla famiglia e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco.