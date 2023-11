A cura della Redazione

Un algerino ricercato è stato arrestato a Milano dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura Meneghina. Sull'uomo, 37 anni, pendeva un mandato cattura internazionale per terrorismo.

Durante un semplice controllo dei poliziotti in una delle Staizoni della Metropolitana, il soggetto si è dimostrato da subito particolarmente aggressivo e, gridando ripetutamente “Allah Akbar”, ha provato a estrarre dal proprio zaino un coltello con una lama di 12 cm.

È stato però bloccato e portato in Questura dove, grazie agli accertamenti in banche dati internazionali da parte degli investigatori della Scientifica e della Digos, è emersa la ricerca da parte delle autorità algerine perché appartenente alle milizie del sedicente Stato islamico (ISIS) e per aver partecipato al conflitto sirio-iracheno.