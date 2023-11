A cura della Redazione

Quattro persone ferite a seguito di una esplosione di una bombola di gas a Pordenone. Il dramma, per fortuna solo sfiorato, si è consumato stamattina in una casetta di via Planton, nella periferia della città.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del Comando e del sistaccamento di Sacile, ambulanze, elisoccorso e i carabinieri. I feriti sono stati tutti trasferiti in ospedale.

Al momento sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell’abitazione e di tutta l’area interessata dalla deflagrazione. In fase di accertamento le cause dell'incidente. Non dovrebbero, però, esserci dubbi sulla sua natura accidentale, ossia il malfunzionamento di una bombola di GPL.