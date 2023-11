A cura della Redazione

Erano 35 le persone che vivevano, in condizioni che ben si possono immaginare, in un appartamento a Cagliari. A scoprirlo sono stati i poliziotti della Squadra Mobile cagliaritana che hanno denunciato una coppia, un uomo e una donna di origine bengalese, rispettivamente di 40 e 37 anni, per favoreggiamento alla permanenza illegale di cittadini stranieri e per omessa dichiarazione di ospitalità.

Gli agenti, impegnati in specifici servizi contro lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina, hanno appurato che in un'abitazione al centro di Cagliari, i due ospitavano abusivamente 35 persone di origine straniera, non rispettando la normativa sull’immigrazione e ospitalità.

Gli "ospiti" erano accatastati in letti a castello che ricoprivano l’intera superfice dell’immobile e pagavano per l’ospitalità dai 100 ai 300 euro pro capite, a seconda dei servizi offerti, in alcune occasioni soltanto il posto letto mentre in altre vitto e alloggio.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati documenti che riportavano i resoconti dei pagamenti e 3mila euro in contanti.