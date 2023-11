A cura della Redazione

Due scosse di terremoto a L'Aquila. Torna la paura nella città colpita dal violento sisma del 2009.

La prima si è verificata alle 17.52 con epicentro nel capoluogo abruzzese, a 13 km di profondità e con magnitudo rilevata dai sismografi dell'INGV pari a 3.6.

Alle 17.53 l'altro evento tellurico a Lucoli, piccolo Comune della provincia aquilana. Magnitudo 3.7, ipocentro a 10 km di profondità.

"A seguito delle due scosse di terremoto che hanno interessato il territorio del capoluogo, si è riunita d’urgenza la conferenza dei dirigenti del Comune dell’Aquila convocata dal sindaco, Pierluigi Biondi, e dall’assessore alla Protezione civile, Fabrizio Taranta - si legge in una nota del Comune -. Dalle prime ricognizioni non sono emersi danni a persone o cose, come confermato anche dal Prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, con cui il primo cittadino si è sentito nel pomeriggio. Alle 19.30 è stata convocata una riunione in prefettura per un aggiornamento della situazione".