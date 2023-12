A cura della Redazione

Terrore ieri sera a Parigi, dove un giovane di 26 anni nato in Francia ma di origini siriane, noto alla polizia e con problemi psichiatrici, ha aggredito con un coltello e un martello al grido di 'Allah Akbar' un turista sotto la Torre Eiffel.

Un tedesco nato nelle Filippine è stato ucciso e la sua compagna ferita.

Ferito anche un uomo che ha tentato di difenderli. L'attentatore è stato fermato con un taser e arrestato dalla polizia. A loro ha detto di "non poterne più dei musulmani che muoiono in Afghanistan e in Palestina". Il presidente francese Macron, da Doha, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia condannando l'atto terroristico.

E' accaduto tutto ieri sera attorno alle 21,45. L'aggressore è "francese, nato in Francia". Ha 25 anni e si chiama Armand R. Era schedato "S", cioè a rischio radicalizzazione.