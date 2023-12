A cura della Redazione

Il Global Stocktake è stato approvato. È finita cosí, senza obiezioni e con un lungo applauso. È iniziata cosí, a Dubai, la fine dell'era delle fonti fossili. Non è né una vittoria né una sconfitta. Ma un proseguire.

L'accordo finale siglato alla Cop28 è un importante passo avanti nell'unica direzione possibile per salvare il Pianeta: l'uscita dalle fonti fossili e l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050. Ed avere deciso di triplicare le fonti rinnovabili e di raddoppiare l'efficienza energetica. Non è sufficiente. Certo. Serviranno altri passi avanti.

Intanto il bicchiere mezzo pieno è già qualcosa. Di questi tempi. E nonostante i disfattisti di professione… si guarda avanti.