"Ho appena consegnato al presidente Fontana una richiesta di istituire un giurì d'onore per accertare le menzogne denigratorie del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula sul Mes”.

Lo ha annunciato il leader Giuseppe Conte in conferenza stampa.

"Io ho appena consegnato al presidente Fontana una richiesta di istituire un giurì d'onore e una commissione deputata ad accettare le menzogne denigratorie e la dolosa condotta di Giorgia Meloni che ha offeso l'intero mio gruppo che sulla questione del Mes ha sempre assunto posizioni per quanto sofferte ma chiare, ha danneggiato l’Italia e umilia il Parlamento. Non lo possiamo accettare ed è un precedente che non può essere derubricato come dialettica politica, sventolando un foglio che esso stesso smentisce il dichiarante", ha spiegato il leader M5s.

"Ho prima avvertito Fontana e poi ho presentato il ricorso. Data la gravità di questi comportamenti ho ritenuto di dover avvertire anche il presidente Mattarella", ha detto ancora Conte.