A cura della Redazione

La principessa di Galles Kate, consorte dell'erede al trono britannico William, che è stata sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all'addome, ha rivolto un messaggio in video al Paese nel quale ha rivelato di essere in cura per un cancro.

Kate non ha precisato di quale tipo sia il cancro, aggiungendo che la diagnosi è stata fatta dopo l'operazione all'addome di gennaio nella London Clinic.

Ha aggiunto che la notizia è arrivata come "uno shock" e ha spiegato di essere stata sopposta da chemioterapia a partire da fine febbraio.

Kate ha quindi assicurato che la diagnosi del suo cancro - arrivata grazie a una biopsia condotta dopo l'intervento di gennaio - è stata precoce e ha invocato il rispetto della sua privacy, di William e dei figli ("la nostra giovane famiglia"). Kate si è mostrata sorridente e ha cercato di dare un'immagine ottimista, seppure apparendo dimagrita nel giardino di Adelaide Cottage, a Windsor.