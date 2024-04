Non si ferma la violenza nel mondo del calcio. Questa volta, le immagini scioccanti arrivano direttamente degli Emirati Arabi quando, al termine della Supercoppa, un calciatore della squadra perdente, l’Al Ittihad, è stato preso a frustate da un tifoso presente in tribuna. Un episodio senza precedenti e di una gravità assoluta, che adesso potrebbe portare a sanzioni pesantissime per il responsabile.

L'attaccante dell'Al-Ittihad, Abderrazak Hamdallah, autore peraltro dell’unico goal della sua squadra, al termine della partita è stato insultato da alcuni tifosi dell’Al-Hilal e ha risposto lanciando dell'acqua nella loro direzione.

A quel punto, nel video che gira sui social, si vede un tifoso tentare di colpire più volte Hamdallah con una frusta. Solo l'intervento della sicurezza ha evitato il peggio, mentre un altro uomo in tribuna ha fermato il tifoso con la frusta, allontanandolo.