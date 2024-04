Si è abbattuta una bufera sui social su Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, il cantante che si è classificato al secondo posto nell’edizione 2023 del Festival di Sanremo.

Durante la sfida di Europa League tra Milan e Roma, il rapper era presente a San Siro nella Front Row Experience, un box per ospiti speciali ideato dal club rossonero per vivere le emozioni delle partire in maniera innovativa. Le telecamere, però, l’hanno catturato in un momento particolare.

Le telecamere puntate sugli spalti hanno infatti ripreso Lazza mentre seguiva lo stadio cantando un coro contro i napoletani: "Napoletani, voi siete napoletani…”, si vede chiaramente dal labiale. È scoppiata così la polemica sul cantante, celebre tifoso del Milan, con il video diventato presto virale sui social.