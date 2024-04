A cura della Redazione

Attacco in un centro commerciale a Sydney, il Westfield Bondi Junction: sono sei le persone morte, colpite a coltellate.

Morto anche l'aggressore, ucciso da una agente sul posto.

Fonti della polizia hanno confermato che la sesta vittima dell'accoltellamento, la donna che è deceduta in un secondo tempo in ospedale, è la mamma del bebè di nove mesi, anche lui ferito - riferisce il sito del Guardian - e al momento sottoposto a un intervento chirurgico.

L'autore dell'attacco era un uomo di 40 anni, noto alla polizia la quale afferma che "non si tratta di un episodio di terrorismo". Lo riferisce la Bbc. "Sappiamo qualcosa di questa persona ma stiamo aspettando di confermare la sua identificazione", ha affermato l'ispettrice della polizia locale Karen Webb aggiungendo che la polizia non pensa che avesse un movente ideologico, "in altre parole non si tratta di un episodio di terrorismo".