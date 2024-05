A cura della Redazione

Sembrava caduta nel dimenticatoio la pandemia da Covid, invece i dati del bollettino ci ricordano che ci sono ancora casi di positività e, purtroppo, di decessi.

Infatti, in una settimana c’è stato un leggero aumento dei casi e del tasso di positività e sono aumentati in una settimana anche i decessi.

Lo rileva il bollettino Covid del ministero della Salute riferito alla settimana 25 aprile – 1° maggio 2024.

In particolare, si registrano 618 nuovi casi positivi con una variazione di +17,0% rispetto alla settimana precedente (n. 528). I decessi sono 9 con una variazione di +28,6% rispetto alla settimana precedente (n. 7). Sono 76.553 i tamponi effettuati con una variazione di -23,9% rispetto alla settimana precedente (n. 100.622). Il tasso di positività è dello 0,8% con una variazione di +0,3% rispetto alla settimana precedente (0,5%).

Stabile l'occupazione dei reparti ospedalieri. Il tasso di occupazione in area medica al 1° maggio è pari allo 0,9% (542 ricoverati), rispetto a 0,9% (570 ricoverati) del 24 aprile.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 1° maggio è invece pari allo 0,2% (18 ricoverati), rispetto allo 0,2% (19 ricoverati) del 24 aprile.