Il drammatico incidente è avvento nella giornata di oggi tra una comitiva di giovani in moto, secondo le prime ricostruzioni stavano percorrendo la locale strada provinciale in direzione del lago Omodeo, ed un’auto che procedeva in senso opposto lungo la provinciale.

Nel devastante impatto con l’auto, le moto hanno preso fuoco e le fiamme hanno subito interessato la vicina vegetazione che, anche in ragione del periodo caldo che stiamo attraversando, hanno originato un improvviso e gigantesco rogo che, oltre alle squadre di terra, ha richiesto anche l’intervento di Canadair decollati dalla base di Olbia ed elicotteri.

Le vittime erano tutti giovani residenti nella zona, di età compresa tra i 27 e i 30 anni; ricoverati in ospedale, un quarto motociclista e il conducente, anche lui poco più che ventenne, della vettura.

Giovani vite spezzate in quella che doveva essere una giornata di svago; alle autorità competenti il compito di definire la dinamica dell'incidente.