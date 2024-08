A cura della Redazione

"Non ci sarà nessuna festa, tanto meno con 500 persone, è prevista solo la presenza in forma privata dell'artista, ma sarà una visita del tutto privata".

Con queste parole, al termine della riunione del comitato per l'ordine pubblico tenutasi in Prefettura a Napoli, il prefetto partenopeo Michele di Bari fa chiarezza sull'ipotesi di una festa agli Scavi di Pompei per celebrare il compleanno della popstar Madonna.

Quella di Madonna oggi, venerdì 16 agosto, sarà "una visita del tutto privata, con elementi di curiosità culturale, dove credo che ci sarà anche un incontro con il direttore all'interno del parco", sottolinea il prefetto di Bari.



"C'è una grande attenzione culturale da parte di Madonna, lei ama questo parco archeologico e non vede l'ora di andarci. Ma la cena non ci sarà. Nulla di tutto questo - ribadisce - c'è soltanto un evento culturale all'interno del parco". Quanto alle misure da adottare, il prefetto si limita a dire che "saranno adeguate".

"Quelle previste - specifica - quando avvengono questi eventi con personalità che possono attrarre molte persone. Quanto invece ai possibili itinerari ancora non abbiamo notizie precise, sono questioni che poi maturano di giorno in giorno. Per ora si parla di Pompei".

Per il prefetto l'arrivo della popstar è da considerarsi "un riconoscimento dei progetti della città archeologica". "Madonna ama Pompei - ribadisce - e ama questo parco archeologico non vede l'ora di andarci, ma è, ripeto, una visita del tutto privata per fini culturali".