A cura della Redazione

Malore in spiaggia, muore bambina tedesca di 8 anni.

Poco distante dalla riva a Bibione, in provincia di Venezia, i genitori controllavano la figlia dalla spiaggia. Poi un malore e la bambina perde i sensi nell'acqua. Il padre e la madre non si sono resi conto immediatamente delle difficoltà della piccola forse perché la battigia era affollata.

La bambina ha avuto un arresto cardiaco. I bagnini l’hanno affidata al servizio di emergenza medica ma la piccola non si è più ripresa. I medici hanno continuato le manovre di rianimazione per più di un’ora senza riuscire a salvarla. Ad aspettare la bimba c’era un elisoccorso da Padova che l’avrebbe trasportata all’ospedale dopo la stabilizzazione, ma la bambina non si è mai svegliata e l’elisoccorso è ripartito senza di lei.

Secondo quanto riferito dai genitori la bambina aveva problemi di salute, forse proprio disturbi cardiaci.