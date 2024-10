A cura della Redazione

Lutto nel mondo del tennis. All’età di 89 anni si è spenta Lea Pericoli, ex tennista, giornalista e telecronista.

Soprannominata “la divina” da Gianni Clerici per le sue capacità di unire doti tecniche importanti ad uno stile unico, la Pericoli ha conquistato 27 titoli conquistati nella sua carriera, tra singolare, doppio e doppio misto a conferma di doti da giocatrice completa. Nei tornei del Grand Slam, ha raggiunto quattro volte gli ottavi al Roland Garros (1955, 1960, 1964 e 1971) e tre volte sull’erba dell'All England Club, a Wimbledon (1965, 1967 e 1970). Una semifinale agli Internazionali di Roma, 4 quarti e 8 ottavi. Al suo attivo anche il prestigio di essere la numero 1 d'Italia per ben 14 anni (record assoluto), e di essere un perno anche per il team italiano con 8 vittorie in singolare e sei in doppio.