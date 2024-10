A cura della Redazione

Sabato 5 ottobre, in Piazza Castello a Torino, ha avuto luogo la cerimonia di rievocazione storica, organizzata quale evento conclusivo delle celebrazioni del 250° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. L’evento si è aperto con gli interventi del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, cui è seguito il carosello storico di militari in uniformi d’epoca.

Il Comandante Generale, nel corso del suo intervento, ha ricordato come l’Istituzione sia “indissolubilmente legata alle proprie radici, ma con lo sguardo costantemente proteso verso il futuro, capace di evolversi, di farsi interprete delle priorità del suo tempo, di affrontare le sfide del cambiamento. E al nostro fianco, negli scenari con cui oggi ci misuriamo, ci sono idealmente tutte le generazioni di Fiamme Gialle che ci hanno preceduto. Ognuna di esse ha contribuito a generare il patrimonio di competenze, il sistema di valori, la sensibilità, la cultura di riferimento che oggi ci contraddistinguono”.

Al termine della cerimonia, gli ospiti hanno visitato il “Villaggio della Guardia di Finanza” (che rimarrà aperto sino a questa sera), e alla mostra storica a Palazzo Madama che, invece, proseguirà sino al prossimo 4 novembre. Il Villaggio, suddiviso per aree tematiche, rappresenta uno spaccato significativo del mondo delle Fiamme Gialle, illustrato attraverso le testimonianze dei suoi militari, i filmati delle operazioni condotte quotidianamente dai Finanzieri ed esperienze di realtà aumentata mediante realistici simulatori di mezzi aerei, navali e terrestri.

L’esposizione di Palazzo Madama consente, invece, al visitatore di ripercorrere i 250 anni di storia al servizio della comunità con una successione di opere pittoriche e cimeli provenienti dal Museo Storico della Guardia di Finanza, dai Musei Reali di Torino e dall’Archivio di Stato di Torino. Si potranno quindi ripercorrere i momenti più significativi della storia del Corpo, partendo dal 1774, anno di istituzione della Legione Truppe Leggere del Regno di Sardegna, sino ad arrivare alla moderna e versatile polizia economico-finanziaria di oggi. La giornata si è conclusa con il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza presso le Officine Grandi Distribuzioni.

L’evento, presentato dalla cantante e attrice Serena Rossi, ha visto la straordinaria partecipazione della band Irish Guards Pipes e della sand artist Stefania Bruno.