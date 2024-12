Una donna di 24 anni è stata gravemente ferita dall'ex fidanzato con una coltellata alla schiena fuori da un supermercato a Giussano (Monza). L'aggressore, Said Cherrah, giovane di 26anni di origine marocchina, era già noto per aver aggredito la donna con acido muriatico nell’ottobre del 2023.

Nonostante fosse agli arresti domiciliari, il giovane ha beneficiato di un permesso ed ha violato il divieto di avvicinamento per incontrare nuovamente la donna aggredendola alle spalle. Intervenute le Forze dell’Ordine, esclusa l’ipotesi di rapina, i carabinieri hanno rintracciato e bloccato l’aggressore in località Stradella, nel Pavese. La giovane è stata ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza, fortunatamente non è in pericolo di vita. L'avvocato della vittima ha espresso sgomento per la mancanza di misure di sicurezza adeguate.

A pochi giorni dal 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si registra un ennesimo caso di violenza di genere. Secondo i dati di Osservatoriodiritti.it, il numero di femminicidi nel nostro Paese ha già toccato quota 100. La Polizia di Stato ha lanciato la campagna “Questo non è amore” per aiutare le vittime a denunciare crimini e ad avere supporto; dal feroce omicidio di Giulia Cecchettin il numero di denunce di violenze e stalking è sensibilmente aumentato.

Per combattere la piaga sociale della violenza contro le donne, appare fondamentale promuovere la consapevolezza e l'educazione su questo tema: le iniziative contro la violenza di genere devono essere una priorità per la società e le Istituzioni, al fine di creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutte le donne.