A cura della Redazione

Stop alle ricette cartacee, dal 1° gennaio 2025 è scattato l'obbligo di ricetta elettronica per tutti. Secondo una norma inserita nella nuova legge di bilancio approvata lo scorso dicembre, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn) dovranno essere effettuate nel formato digitale.

Nonostante l'obbligo parta dall'inizio dell'anno, in realtà la ricetta cartacea resisterà ancora per un po', in quello che viene definito "periodo di transizione", ovvero finché il ministero della Salute, insieame al Mef e all'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), forniranno tutte le indicazioni puntuali su come occorrerà procedere nei prossimi mesi.

La norma è stata introdotta al fine di "potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico".

Da quando l'obbligo sarà poi ufficialmente in vigore tutte le prescrizioni verranno caricate direttamente nel fascicolo sanitario elettronico mentre non è ancora chiaro se potranno essere inviate sia via mail che Whatsapp. La dematerializzazione delle prescrizioni riguarda anche le cure degli animali domestici.