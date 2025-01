A cura della Redazione

Nel pomeriggio di ieri, alcuni cacciatori che percorrevano le aree periferiche delle campagne di Giulianova, hanno lanciato l’allarme per la presenza di un corpo, con profonde ustione in molte parti del corpo ed in stato di decomposizione.

Intervenuti i soccorsi ed i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo. Constatato il decesso, sono state avviate le indagini e l’identificazione della salma. Per gli investigatori potrebbe trattarsi di una donna, Fabiana Piccioni, la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari alcuni giorni fa. Solo con l’autopsia sarà possibile avere ulteriori elementi e comprendere se siano state le fiamme ad ucciderla o se il fuoco sia stato acceso successivamente, nel tentativo di occultarne il cadavere.

Le ipotesi investigative, al momento, non escludono la pista dell'omicidio. "Dalle prime informazioni che arrivano in Comune – così il primo cittadino di Giulianova, Jwan Costantini - siamo davanti a un femminicidio, a un delitto efferato che mai Giulianova aveva visto prima. La donna era scomparsa due giorni fa. Non la conoscevo, so che si era candidata alle elezioni comunali del 2019. Attendiamo gli sviluppi dalle indagini. La zona del ritrovamento è periferica, l'abbiamo chiusa per consentire i rilievi degli investigatori. Ci sono molte telecamere nell'area, speriamo che qualcuna possa dare risposte ai tanti dubbi".