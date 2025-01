A cura della Redazione

Si divertiva con il suo pc a cambiare le rotte delle navi mercantili nel Mediterraneo e cambiava persino i suoi voti da negativi a positivi. Il protagonista di questo tentativo riuscito di hakeraggio è un ragazzo di 15 anni di Cesena.

Studente di un istituto tecnico, il 15enne si divertiva così con il suo computer, come se stesse partecipando ad un gioco in rete. Entrava nei software collegati alla navigazione e nel sito del Ministero della Pubblica Istruzione. Lo ha scoperto la Polizia Postale, in collaborazione con la Procura Distrettuale di Bologna, competente per i reati informatici.

Per il giovanissimo hacker era solo un gioco elettronico, che però nella realtà violava i sistemi informatici dei siti ai quali accedeva. E tutto operando con il proprio computer, seduto nella sua camera, senza dover impiegare attrezzature complicatissime.