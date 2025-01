A cura della Redazione

Nella mattinata di oggi un tragico incidente avvenuto tra le strade di Mezzacorona, in provincia di Trento, ha causato la scomparsa della giovane Sara Piffer.

Secondo le prime ricostruzioni la ciclista che si stava allenando insieme al fratello Christian percorrendo in bici le strade interne in Mezzacorona, è stata travolta da un’auto che proveniva in senso opposto e che stava effettuando un sorpasso. Immediato l’arrivo della Polizia locale per i rilievi del caso e del 118 per soccorrere la giovane: vani i tentativi di rianimazione e il ricorso al defibrillatore. La violenza dell’impatto tra l’auto, alla cui guida era un settantenne, e la bici della giovane Sara, è stato fatale.

Il tragico accadimento sembra riproporre il tema della sicurezza di questi atleti che per potersi allenare devono percorrere le strade cittadine: alla mente ritornano eventi simili, come quello di Michele Scarponi e di Davide Rebellin.