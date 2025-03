A cura della Redazione

Ha fatto approdo nella giornata di ieri nel porto di Trieste la Nave Scuola Amerigo Vespucci, l'Unità più anziana in servizio nella Marina Militare Italiana. La Signora di 94 anni, omaggiata in tutto il mondo, è stata accolta dalle Frecce Tricolore, dall’Inno Nazionale e scortata dal popolo del mare. Oltre 1300 barche iscritte in mare hanno dato vita alla “Barcolana Special Edition” che ha accompagnato, con barche a vela, gommoni, scafi a motore, imbarcazioni a remi, pagaie e derive a vela, l’ingresso della Vespucci nel porto di Trieste.

Questa è la tappa finale del Tour che ha visto il nostro storico veliero ed il suo equipaggio in navigazione per circa due anni, per portare la tradizione italiana in cinque continenti toccando ben trentacinque porti.

Se qui termina il grande viaggio della nostra Nave Scuola, è sempre da Trieste che prende avvio il suo Tour nel Mediterraneo che vedrà la Vespucci toccare ben 17 città per concludere quest’altro viaggio con la celebrazione nel porto di Genova della giornata della Marina Militare.

"Abbiamo voluto il tour Mediterraneo proprio perché il giro del mondo ha avuto risultati eccezionali – così Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi - siamo convinti che il grande ritorno di pubblico, di entusiasmo, di ammirazione ricevuti in giro per il mondo non potesse limitarsi a qualche centinaia di migliaia di persone, ma abbiamo ritenuto fosse importante che i cittadini italiani fossero partecipi di questo grande entusiasmo che c'è nel mondo nei confronti dell'Italia".