Si scava tra le macerie della palazzina crollata ieri sera a Bari alla ricerca di una donna anziana, che secondo informazioni raccolte, malgrado l'ordinanza di sgombero sarebbe rimasta nell'edificio.

L'immobile, una palazzina di cinque piani disabitata per pericolo di crollo, si trova in via De Amicis, in una zona semicentrale.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con anche una squadra Usar, un team che si attiva nelle operazioni di soccorso in macerie, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici. Al lavoro anche unità cinofile e droni. La zona è stata delimitata per motivi di sicurezza.