L’Agenzia delle Entrate ha integrato i servizi on line semplificando le modalità per ricevere il codice fiscale del neonato o neonata. Non sarà così necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia. E’ attiva, infatti, una nuova funzionalità sul sito dell’Agenzia delle Entrate che permette, se non già comunicato dal Comune di residenza, ad uno dei genitori di farne richiesta on line.

Collegandosi al sito dell’Agenzia, uno dei genitori con il proprio Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o in alternativa Cie (Carta d’identità elettronica), può accedere all’area riservata dove è possibile inserire i dati anagrafici del neonato o neonata ed allegare copia della certificazione di nascita rilasciato dall’ospedale.

Elaborata la richiesta, il sistema invia una mail per avvisare che la tessera è disponibile on line.

Il codice fiscale, necessario anche per la scelta del pediatra ed il rilascio della tessera sanitaria, può essere richiesto anche con posta elettronica certificata, qualora non si disponga di Spid o Cie.

Ed anche in tema di tessera sanitaria, altre novità sono state introdotte sui servizi dell’Agenzia delle Entrate. Sempre accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, è possibile sia visualizzare e stampare la propria tessera in corso di validità, sia richiederne un duplicato, per esempio in caso di smarrimento di quella rilasciata, fornendo le informazioni necessarie e l’indirizzo di spedizione del documento stesso.