Le piogge intense che stanno interessando in questi giorni le aree delle Toscana sembrano non finire. Diverse le aree interessate da frane: i Comuni di Valdarno Inferiore, Campi di Bisenzio appaiono profondamente colpiti. Nel Mugello, oltre un centinaio di persone sono rimaste isolate, circa trenta le persone evacuate. Aperte le paratie dello scolmatore di Cascina, a Pontedera: un’opera strategica della Regione Toscana, realizzata per diminuire la portata del carico dell’Arno nel Pisano.

Permane lo stato di allerta meteo per maltempo nelle province di Prato, Pistoia, Firenze, Pisa, Livorno. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha chiesto al governo lo stato di emergenza nazionale per i numerosi danni.

Il maltempo sembra continuare nei prossimi giorni. La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per la giornata di oggi anche in diverse aree dell’Emilia Romagna. Allerta gialla anche per altre cinque regioni, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo e Molise.