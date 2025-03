A cura della Redazione

Da martedì 18 marzo 2025 a Milano, Napoli, Bergamo e province si può fare il passaporto anche alle Poste.

Grazie all'accordo tra Poste Italiane e il Ministero dell'Interno infatti si potrà prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentarsi direttamente allo sportello per completare l'operazione.

In particolare ieri sono partiti 100 uffici postali di Milano e provincia, 42 della provincia di Napoli, 124 di Bergamo e provincia e 4 della provincia di Firenze. In totale, ad oggi, con questa nuova modalità sono già state presentate 39 mila richieste: 14 mila negli 388 uffici postali abilitati delle grandi città dove è disponibile il servizio e circa 25 mila nei 2.052 uffici postali dei Comuni inclusi nel progetto Polis.

Dopo aver prenotato online un appuntamento ci si deve recare allo sportello, mostrare un documento di identità valido e il codice fiscale, consegnare due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e dare una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio.

L'operatore delle Poste raccoglierà tutte le informazioni e i dati biometrici del cittadino, come le impronte digitali, e invierà elettronicamente la documentazione agli uffici di Polizia. Il nuovo passaporto sarà spedito da Poste Italiane a casa, oppure potrà essere ritirato negli uffici di Polizia.