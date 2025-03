A cura della Redazione

Venerdì 4 aprile, Gaia Gozzi sarà ospite al Maximall Pompeii di Torre Annunziata per incontrare i fan e per firmare le copie del suo nuovo album “Rosa de venti”. L’appuntamento è fissato alle ore 18 in piazza Maximall.

Accesso prioritario con pass rilasciato solo a chi acquista il cd o il vinile presso Mondadori Bookstore della Galleria Commerciale.

Tutti coloro che hanno già acquistato le copie dell’album presso un qualunque rivenditore, il giorno dell’evento, potranno ritirare il pass all’infopoint del centro commerciale.