A cura della Redazione

ll nuovo Pontefice è stato eletto al quarto scrutinio. Invece dopo quella di ieri sera, anche quella di questa mattina - arrivata prima delle 12 - era stata una fumata nera.

I cardinali, dopo il pranzo a Santa Marta, si sono ritirati alle 16.30 di nuovo nella Cappella Sistina per altre due votazioni ma è bastata la prima per eleggere il successore di Francesco.

Un applauso ha accolto la fumata bianca in piazza San Pietro. Commozione e gioia tra le migliaia dei fedeli radunati in piazza.

Per scoprire chi è il nuovo Pontefice e per poterlo vedere affacciato da San Pietro in genere trascorre circa un'ora dal momento della fumata bianca.