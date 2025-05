A cura di AdnKronos

E' stata fermata nella notte per omicidio aggravato la moglie di Giuseppe Marra, il 58enne trovato in un lago di sangue, ormai senza vita, all'ingresso del loro appartamento. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna, a seguito delle attività di indagine svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna e dei militari della Compagnia Bologna Centro, intervenuti nella giornata di ieri nell'abitazione in via Antonio Zanolini.

Come disposto dal Pubblico Ministero, Manuela Cavallo che ha firmato il provvedimento, la 56enne, difesa dall’avvocato Cristiana Soverini, è stata fermata dai carabinieri e portata in un istituto penitenziario, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.