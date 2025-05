A cura di AdnKronos

“Abbiamo proposto questo incontro per permettere ai decisori di conoscere meglio le realtà della moderna distribuzione e quindi di tenere in considerazione nel processo normativo tante sfaccettature”. Così Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, a margine dell’evento ‘Osservatorio Retail: le prospettive della nuova legislatura europea per le imprese della distribuzione moderna’ presso l'Ufficio del Parlamento europeo a Milano.

Diversi i temi trattati durante l’incontro, a cui erano presenti europarlamentari e imprese del settore. In particolare, il dibattito si è concentrato sulle politiche che l’Unione Europea sta portando avanti negli ultimi anni e sull’impatto delle normative che riguardano le tematiche ambientali e l’innovazione, gli investimenti digitali, l’energia, i rapporti di filiera e il mercato unico.

“Il settore – spiega Buttarelli – condivide gli obiettivi che l’Europa si è posta. Le nostre imprese da tempo hanno avviato investimenti in questa direzione, è importante però che questi vengano sostenuti”. Il presidente di Federdistribuzione si è poi augurato che questo evento possa ripetersi per rimanere aggiornati sui percorsi normativi.