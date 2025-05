A cura della Redazione

Il trionfo del Napoli campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia – così come riporta il giornalista Klaus Davi - ha fatto letteralmente esplodere gli ascolti nelle regioni del Sud e il fenomeno ha coinvolto i network Rai, Mediaset, La7, Sky, compresi i canali all news.

Lo rivela un report di OmnicomMediaGroup, multinazionale dei media quotata in borsa, realizzato per il quotidiano Libero. Secondo l'analisi, l'incremento medio è stato del 30% di spettatori nelle regioni meridionali, con picchi naturalmente in Campania in cui si sono viste crescite superiori al 50%. Intanto un effetto numerico: il match decisivo col Cagliari, in contemporanea con quello dell'Inter a Como, trasmessi entrambi da Dazn, ha condizionato la programmazione del prime time di venerdì limitando i format delle ammiraglie generaliste sotto il 15% favorendo invece le trasmissioni sportive con "La domenica sportiva-Speciale Scudetto" all'8% di share, "Pressing" su Canale 5 all'11%, ancora meglio la domenica con "Pressing" al 14% e la "DS" al 10.2% e di nuovo oltre il milione di spettatori.

Ultimo, ma solo in ordine di data essendo andato in onda lunedì, lo "Speciale Tg Sport-Scudetto Napoli" nel primo pomeriggio di Rai 2, a cura della redazione di Rai Sport: la diretta della sfilata della squadra partenopea campione d'Italia nelle strade di Napoli ha catturato 720mila spettatori con l'8.5% di share, con punte vicine al 20% in Campania e un apporto dai device tecnologici di ben 40mila utenti connessi. Esempio lampante di questa situazione è stato l'exploit del network locale campano Canale 21 che durante la maratona scudetto in diretta ha fatto registrare oltre 1 milione di contatti, record assoluto per la rete.