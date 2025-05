Un pullman con a bordo 30 bambini di una scuola elementare di Azzate, della provincia di Varese, era partito nella giornata di ieri per una gita scolastica. Nel mentre percorreva il tratto autostradale A36 che interessa l’area nord di Milano, in prossimità della galleria Lomazzo, il pullman ha tamponato un mezzo pesante, per cause ancora da chiarire. Nella carambola, coinvolti anche quattro veicoli.

Il grave incidente ha causato la morte dell’insegnate che accompagnava i bambini. Gravemente ferito l’autista dell’autobus. Feriti anche due bambini, trasportati per ulteriori accertamenti in ospedale.

Fortunatamente la maggior parte dei piccoli, bambini tra i sette e i nove anni, è rimasta illesa riportando solo lievi escoriazioni.

E’ stata attivata velocemente la macchina dei soccorsi. Intervenuti in soccorso i Vigili del Fuoco dei comandi di Como, Varese e Monza, per liberare i feriti dalle lamiere. Sul posto sono giunte anche le ambulanze, l’elisoccorso e le Forze dell’Ordine.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Secondo le prima indiscrezioni, l'incidente sarebbe stato innescato dal pullman, che avrebbe tamponato il camion che lo precedeva, salvo poi coinvolgere altri quattro veicoli.