A cura di AdnKronos

"Investire sul capitale umano conviene non solo ai singoli, ma all’intera collettività: è l’unico modo per sostenere quell’innovazione e quella crescita di cui abbiamo urgente bisogno". Così Vincenzo Caridi, capo dipartimento Politiche del lavoro del ministero del Lavoro, intervenendo al Festival del lavoro in corso a Genova. Caridi ha indicato "formazione continua e riconoscimento delle competenze" come "leva strategica per rilanciare il mercato del lavoro e far decollare la produttività del Paese".